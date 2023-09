Kai Havertz målskytt i Arsenals kross

Bournemouth har fått en tung start på Premier League och jagade fortfarande sin första seger i år när Arsenal kom på besök.

Då valde gästernas tränare Mikel Arteta att spela Bukayo Saka, som varit ett frågetecken under veckan, från start.

Och det var just Saka som gav Arsenal ledningen då han nickade in en retur i den 17 minuten. När Max Aarons sedan satte in en sen tackling på Eddie Nketiah kunde Martin Ödegaard sätta 2-0 från straffpunkten strax före halvtidsvilan.

- Det var en galen tackling av Aarons. Han kan inte ha några klagomål på beslutet, sa Sky Sports Dan Sansom

Andra halvlek var inte ens tio minuter gammal då Ryan Christie sänkte Martin Ödegaard med en tackling och domaren pekade på straffpunkten på nytt.

- Det är en hänsynslös tackling av Christie. Riktigt svagt försvarsspel, sa Sansom.

Fram steg Kai Havertz och satte sitt första Premier League-mål för Arsenal.

- Vilket stort ögonblick för Havertz det är. Varenda en av Arsenalspelarna sprang över för att fira tillsammans med honom framför fansen. De njuter verkligen, sa Dan Sansom.

Arsenal vann till slut med 4-0 och ligger tvåa i Premier League med 17 poäng.

Startelvor:

Bournemouth: Neto - Aarons, Zabarnyi, Senesi, Kerkez - Billing, Cook - Tavernier, Christie, Kluivert - Solanke

Arsenal: Raya - White, Saliba, Gabriel, Zinchenko - Ödegaard, Rice, Havertz - Saka, Nketiah, Jesus.