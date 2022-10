JUST NU: Brighton leder stort mot Chelsea

Graham Potter är tillbaka på den engelska sydkusten, då hans Chelsea gästar ex-klubben Brighton på Falmer Stadium. Då fick hemmalaget en drömstart.

Redan efter fem minuter rann Kaoru Mitoma igenom Chelsea-försvaret och hittade fram till Leandro Trossard, som kyligt placerade in ledningsmålet. Bara minuter innan dess hade Thiago Silva räddat sitt Chelsea på mållinjen.

Brighton var det klart bättre laget och fortsatte att ösa på. När man efter knappa kvarten spelad fick en hörna styrdes bollen på Chelsea-backen Ruben Loftus-Cheek och, turligt nog, in i mål fram till 2-0.

I brittisk media hyllades Brighton för sin inledning på matchen.

- Chelsea har blivit överkörda här. Om Graham Potter inte gör en förändring snart kommer matchen vara förlorad för hans lag. Brighton har varit heta idag, säger Pat Nevin i BBC Radio.

Graham Potter hånades, om än med glimten i ögat, av sitt förra lags supportrar med den klassiska ramsan "You´re getting sacked in the morning", som Brighton-anhängarna sjöng efter 2-0-målet. Det rapporterar bland annat BBC.

Strax innan halvtidsvilan utökade Brighton ledningen till 3-0 efter att Trevoh Chalobah styrt ett inlägg i eget mål. Chelseas andra självmål i matchen.

Startelvor:

Brighton: Sanchez - March, Webster, Dunk, Estupinan - Caicedo, Mac Allister - Gross, Lallana, Mitoma - Trossard.

Chelsea: Arrizabalaga - Chalobah, Silva, Cucurella - Gallagher, Loftus-Cheek, Kovacic, Sterling - Mount, Pulisic - Havertz.