JUST NU: Brighton tar ledningen mot United

Victor Nilsson Lindelöf fick chansen från start för Manchester United mot Arsenal, och röstades fram till matchens lirare av fansen i 2-1-segern senast.

Mot Brighton under fredagskvällen är svensken dock tillbaka på bänken. I mittförsvaret startar Chris Smalling och Marcos Rojo.

Romelu Lukaku är skadad och missar matchen, istället startar Anthony Martial på topp för United.

Efter knappa 20 minuter testade hemmalagets Glenn Murray med ett volleyskott på en studsande boll. David De Gea var dock på tårna och stod för en mycket stark enhandsräddning.

Chansen blev den farligaste i en första halvlek som slutade 0-0. Gästerna stod för 45 bleka minuter, och hade enligt BBC:s Match of the Day bara en touch i straffområdet under den första halvleken.

Tio minuter in i den andra halvleken tog hemmalaget ledningen när Pascal Gross nickade bollen mot mål. Marcos Rojo kastade sig och skickade undan bollen, men den var över mållinjen och domaren signalerade för 1-0.

