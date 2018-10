JUST NU: Cardiff får rött kort efter galen satsning

Moussa Sissoko har fått sparsamt med speltid i Tottenham. När Cardiff står för motståndet får han chansen från start.

"He's playing his best football but not because I'm his head coach. If I say that was the case, I wouldn't say what I'm thinking." Tottenham tog ledningen I matchen redan efter åtta minuters spel. Efter ett inspel från vänsterkanten hamnade bollen framför fötterna på Eric Dier som stötte in ledningsmålet för Tottenham.

Efter dryga 60 minuters spel fick bortalaget en utvisning. Lucas Moura ryckte sig förbi på högerkanten och fälldes bryskt av Cardiff-spelaren Joe Ralls. Domaren valde att ta upp det röda kortet direkt och Cardiff fick därmed avsluta matchen med tio man på plan.

Startelvor:

Tottenham: Lloris - Trippier, Alderweireld, Sanchez, Rose - Sissoko, Dier, Winks - Moura, Kane, Son

Cardiff: Etheridge - Ecuele, Morrison, Bamba, Bennett - Camarasa, Arter, Ralls, Murphy - Hoilett - Paterson