JUST NU: City gör två mål på tilläggstid - upp i 3-1-ledning

Manchester City krigar i toppen av tabellen, men har förlorat sina två senaste matcher i ligan, mot Crystal Palace och Leicester. Southampton kommer även de från en förlust i den senaste ligamatchen hemma mot West Ham.

City inledde bäst på St Marys och tog ledningen redan i den 10:e matchminuten. Bernardo Silva stod för inspelet och David Silva placerade enkelt in bollen i mål. Dessförinnan lyckades Charlie Austin med konststycket att inte ens få iväg ett avslut på det friläge han spelades fram till. Alltjämt 0-1.

Men Southampton skulle spela upp sig - och i den 37:e minuten fick dansken Pierre Höjbjerg i väg ett kanonavslut från distans.



Det såg länge ut som att den första halvleken skulle sluta oavgjort. Men på tilläggstid styrdes Raheem Sterlings inspel turligt in i mål via James Ward Prowse. Blott en minut senare var det Sergio Agüeros tur att komma med i målprotokollet. Anfallaren gjorde inget misstag på Olexandr Zinchenkos fina inspel och nickade in 3-1 till bortalaget.



Startelvor:

Southampton: McCarthy, Ramsay, Stephens, Bednarek, Targett, Ward-Prowse, Höjbjerg, Lemina, Romeu, Elyounoussi, Austin.

Manchester City: Ederson - Danilo, Kompany, Laporte, Zinchenko - Fernandinho, David Silva, Bernardo Silva - Sterling, Aguero, Mahrez.