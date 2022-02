JUST NU: Cupfinalen går till förlängning - Kelleher med jätteräddning i slutminuterna

Det var dags för den engelska ligacupen att avgöras.

Efter att ha slagit ut Tottenham respektive Arsenal hade Chelsea och Liverpool tagit sig hela vägen till Wembley Stadium, där finalen spelades.

I Liverpool saknades Roberto Firmino på grund av en skada och Diogo Jota inledde på bänken då portugisen precis är tillbaka från skada. För Chelseas del, inledde Romelu Lukaku för andra matchen i rad på bänken.

Under uppvärmningen skadade sig Thiago, meddelade Liverpool inför matchstart, och in i hans ställe kom Naby Keita. Samtidigt klev Harvey Elliott in på bänken i stället för Keita.

När finalen blåstes i gång tog det bara några minuter innan Chelsea fick ett drömläge att öppna målskyttet. Christian Pulisic blev framspelad av Kai Havertz precis framför mål och avslutade direkt, men Caoimhin Kelleher i Liverpool-målet var vaken och räddade. Även om skottet gick ganska rakt på honom.

Med halvtimmen spelad var det i stället Edouard Mendys tur att stå för en imponerande räddning. Keita måttade med ett tungt skott utanför Chelseas straffområde som Mendy räddade. Senegalesen lämnade dock retur som hans landsman Sadio Mané var framme och högg på från nära håll. Men Mendy lyckades även rädda Manés skott på ett makalöst sätt och styrde ut skottet till en hörna.

Chelseas lagkapten Cesar Azpilicueta var med några minuter kvar till halvtidsvilan nära att göra ett drömmål. Spanjoren måttade ett tungt skott från distans som precis smet utanför krysset. Även Mason Mount fick ett drömläge att ge Chelsea ledningen innan halvlek när Pulisic spelade fram honom precis framför Liverpools mål, men Mounts avslut smet utanför.

Chelsea inledde sedan den andra halvleken där man avslutade i den första. Mount blev frispelade en mot en med Kelleher i Liverpool-målet men engelsmannens avslut gick i stolpen och ut. Liverpool-försvararna tycktes tro att Mount stod offside, men reprisbilderna visade att han nästan var en meter onside.

Med timmen spelad fick Mohamed Salah ett friläge efter ett misstag från Mendy i Chelsea-målet. Liverpool-stjärnan chippade över Mendy i avslutsläget - men Thiago Silva hann upp bollen i sista stund och petade ut den till en hörna.

I den 70:e minuten Mané nickade fram mittbacken Joel Matip som petade in bollen från nära håll till 1-0 Liverpool. Men efter VAR-granskning bedömde domaren att Virgil van Dijk stått offside och obstruerat spelet i situationen innan, därav dömdes målet bort.

Chelsea fick även de ett bortdömt mål strax därefter när Havertz hade en boll i nät. Anledningen var att framspelaren, Timo Werner, stod offside innan han spelade fram Havertz.

Men trots en match fullspäckad med lägen för båda lagen att avgöra slutade matchen 0-0 och gick därmed till förlängning.

Startelvor:

Chelsea: Mendy - Chalobah, Thiago Silva, Rudiger - Azpilicueta, Kante, Kovacic, Alonso - Mount, Havertz - Pulisic.

Liverpool: Kelleher - Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson - Keita, Fabinho, Henderson - Diaz, Salah, Mané.