JUST NU: Drömstart för United - efter stora protester

Manchester United bortaspelade under söndagen mot nästjumbon Everton, som nyligen blev av med tio poäng efter brott mot Premier Leagues ekonomiska regelverk. Inför avspark och under matchen protesterade supportrar, över hela arenan, mot poängavdraget med burop, samtidigt som det hölls upp rosa lappar med budskap om att Premier League är korrupt. Utanför arenan smällde dessutom fyrverkerier under matchen.

Manchester United kom i sin tur till spel med en startdebutant i Premier League - 18-årige mittfältstalangen Kobbie Mainoo - som fick göra sin första match för säsongen och fick fira tidigt på Goodison Park.

United-löftet Alejandro Garnacho, 19, slog nämligen redan i den tredje minuten till med en cykelspark i nät till 1-0. I och med målet blev han den yngste United-spelaren någonsin att göra mål mot Everton på Goodison Park i den engelska högstaligan.

"Vilket mål av Garnacho, det var otroligt", skriver ESPN-journalisten Rob Dawson på X.

- Det var akrobatiskt, spektakulärt. Jag tror att det är ett av de bästa målen jag har sett live, säger BBC-kommentatorn John Murray.

Everton hotade därefter mot André Onana i bortamålet, och var i den 32:a minuten nära, då Dwight McNeil fick iväg bollen mot mål, men fick se Mainoo rensa undan vid mållinjen. Abdoulaye Doucoure var sedan också nära, men sköt utanför målburen.

I andra halvlek föll Anthony Martial i en duell med Ashley Young i straffområdet, och ropade efter straff, vilket resulterade i en VAR-granskning. Till slut blev United tilldömt straff, och Marcus Rashford stänkte upp bollen i nättaket till 2-0. Det var engelsmannens andra mål den här säsongen.

Startelvor:

Everton: Pickford - Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko - Harrison, Garner, Gueye, McNeil - Doucoure - Calvert-Lewin.

Manchester United: Onana - Dalot, Nilsson Lindelöf, Maguire, Shaw - McTominay, Mainoo - Rashford, Fernandes, Garnacho - Martial.