JUST NU: Elanga från start mot Norwich

Manchester United ställs under lördagen mot Norwich hemma i Premier League. Inför matchen protesterar United-supportrar mot ägarfamiljen Glazer, som styrt klubben i 17 år. Planen är även att hemmaarenan Old Trafford ska vara tom under matchens första 17 minuter, då varje minut ska symbolisera varje år som den amerikanska familjen ägt klubben.

Från start för United spelar både Victor Nilsson Lindelöf och Anthony Elanga, medan bland annat Marcus Rashford inleder vid sidan av planen den här eftermiddagen.

Startelvor:

Manchester United: De Gea - Dalot, Nilsson Lindelöf, Maguire, Telles - Pogba, Lingard, Fernandes - Sancho, Ronaldo, Elanga.

Norwich: Krul - Byram, Hanley, Gibson, Giannoulis - Normann, McLean - Dowell, Lees-Melou, Rashica - Pukki.