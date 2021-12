JUST NU: Everton väcker liv i derbyt - reducerar mot Liverpool

Liverpool fick en drömstart i det prestigefyllda Merseysidederbyt borta mot Everton på Goodison Park under onsdagskvällen. Lagkaptenen Jordan Henderson mötte Andy Robertsons inspel från vänstersidan och placerade in 0-1 från straffområdeskanten redan efter nio minuters spel. Det var Hendersons första mål mot Everton i sitt 18:e derby, enligt statistiktjänsten OptaJoe.

Tio minuter senare dubblade Mohamed Salah gästernas ledning när han blev fri på högerkanten och vinklade in 0-2 med vänsterfoten i det bortre hörnet. Det var egyptierns tolfte ligamål för säsongen - och ett mål som fick flertalet hemmasupportrar att lämna Goodison Park mitt i första halvlek.

Everton väckte dock visst liv i derbyt i slutet av första halvlek. Detta när Richarlison spelade fram bollen till en djupledslöpande Demarai Gray som blev helt fri mellan Trent Alexander-Arnold och Joel Matip och satte 1-2 mellan benen på en utrusande Alisson.

Startelvor:

Everton: Pickford – Coleman, Godfrey, Keane, Digne – Townsend, Doucouré, Allan, Gray – Richarlison, Rondon.

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson – Henderson, Fabinho, Thiago – Salah, Jota, Mané.

1 - In what was Liverpool's fourth shot inside the opening nine minutes, Jordan Henderson scored his first goal in a Merseyside derby in his 18th appearance against Everton. Finish. pic.twitter.com/MUweT3P4IN