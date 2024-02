JUST NU: FA-cupmatch avbröts tillfälligt - tennisbollar på planen

Alexander Isaks Newcastle ställdes under tisdagen mot Championship-klubben Blackburn Rovers på bortaplan i den femte rundan i FA-cupen. Matchen drog först igång 15 minuter sent, klockan 21.00, för att alla supportrar skulle hinna ta sig in på Ewood Park.

Efter runt 15 minuters spel pausades drabbningen också tillfälligt, då supportrar kastade in runt 20 tennisbollar på planen. Spelet kom dock snabbt igång igen. Enligt den engelska tidningen Daily Mail var det en protest från Rovers-supportrar mot klubbens ägare Venkys.

Newcastle hade inledningsvis en hel del boll, men det var Rovers som skapade de hetaste målchanserna, vilket fick Martin Dubravka att svettas mellan stolparna.

Startelvor:

Blackburn Rovers: Pears - Hyam, McFadzean, Wharton - Brittain, Buckley, Moran, Chrisene - Szmodics, Dolan - Gallagher.

Newcastle: Dubravka - Trippier, Lascelles, Schär, Burn - Longstaff, Guimaraes, Willock - Murphy, Isak, Gordon.