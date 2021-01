JUST NU: Fernandes ger United ledningen

Victor Nilsson Lindelöf saknades när Manchester United vann mot Wolverhampton tidigare i veckan på grund av en ryggskada. Och i fredagens möte med Aston Villa är svensken åter igen utanför truppen.

Matchen inleddes i ett relativt högt tempo där båda lagen hade tryck på offensiv planhalva. Efter 25 minuters spel fick till exempel Paul Pogba ett läga när han testade avslut från straffområdeslinjen, men fransmannens avslut smet någon meter utanför Emiliano Martinez stolpe.

I den 40:e minuten tog United ledningen. Aaron Wan-Bissaka tog sig fram på högerkanten och med ett precist inlägg nådde han Anthony Martial som från nära håll kunde nicka in 1-0 för hemmalaget.

Drygt tio minuter in i andra halvlek kvitterade Aston Villa. Laget tog en snabb frispark på offensiv planhalva och från vänsterkanten kunde Jack Grealish hitta in med ett inspel till Bertrand Traore som från nära håll kunde trycka in 1-1.

Bara ett par minuter efter Villas kvittering skulle Manchester United få straff. Paul Pogba gick omkull i straffområdet och från elvameterspunkten var Bruno Fernandes säkerheten själv när han placerade in bollen i nät fram till 2-1 för United.

Lagens startelvor:

Manchester United: De Gea - Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw - Rashford, Fred, Fernandes, McTominay, Pogba - Martial

Aston Villa: Martinez - Cash, Mings, Konsa, Targett - Traore, McGinn, Grealish, Luiz, El Ghazi - Watkins