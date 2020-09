JUST NU: Galna starten på Anfield - fem mål efter halvtimmen spelad

Jürgen Klopp och hans Liverpool joggade i fjol hem Premier League-titeln och går under lördagskvällen in i den nya säsongen. Leeds United vann The Championship förra säsongen med tio poäng före tvåan West Bromwich.

I första omgången av Premier League ställs lagen mot varandra.

Det tog bara fyra minuter på Anfield innan Liverpool tog ledningen. Efter att Leeds nyförvärv, tyske landslagsbacken Robin Koch, tagit bollen med handen i eget straffområde tilldömdes Liverpool straff. Fram klev Mohammed Salah, som dunkade in Liverpools första Premier League-mål för säsongen bakom Illan Meslier i Leeds-målet.

Men sju minuter senare skickade Kavlin Phillips iväg en fenomenal krossboll som nådde Jack Harrison på vänsterkanten. Harrison dribblade läckert bort två Liverpool-försvarare innan han sköt in kvitteringen.

I den 20:e minuten fortsatte målfesten. På hörna från Andy Robertson lämnades Virgil van Dijk fri i Leeds straffområde - och den stora holländaren hängde i luften innan han kraftfullt nickade in 2-1 till Liverpool.

Med halvtimmen spelad hann Leeds göra 2-2. Van Dijk misslyckades med en rensning, som Patrick Bamford snappade upp och placerade in kyligt bakom Alisson i Liverpool-målet.

Men bara tre minuter senare var Liverpool åter i ledningen. Denna gång var det Leeds-försvararen Pascal Struijk som misslyckades med en rensning på en fast situation. Salah tog bollen och dunkade in den till 3-2 med en drömträff i främre krysset.

Startelvor:

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Henderson, Keita, Mane, Salah, Firmino

Leeds United: Meslier - Ayling, Koch, Struijk, Dallas, Phillips, Klich, Harrison, Hernandez, Costa, Bamford