JUST NU: Haaland hattrickskytt - City på väg vidare

Manchester City tog under lördagen emot Burnley i kvartsfinal i FA-cupen. Det var en speciell match för Burnleys tränare Vincent Kompany, som är en legendar i Manchester City, men när matchen väl kom igång handlade det mesta om Erling Braut Haaland.

Haaland gjorde tidigare i veckan fem mål mot RB Leipzig i Champions League, och slog inom loppet av tre minuter i första halvlek till med två mål mot Burnley på Etihad Stadium. Först blev han framspelad av Julian Alvarez i den 32:a minuten, och tre minuter senare blev han assisterad av Phil Foden.

- Det går inte att stoppa honom, säger förre Premier League-spelaren Jermaine Jenas enligt BBC.

I andra halvlek slog Haaland till igen, då han fullbordade ett hattrick till 3-0, och därmed är han nu noterad för 42 mål på 37 framträdanden den här säsongen.

"Han är häpnadsväckande", skriver Telegraph-journalisten James Ducker på Twitter.

Manchester City utökade även lite senare till 4-0 genom Alvarez, som blev framspelad av Kevin De Bruyne framför mål. City nöjde sig heller inte med det, då Cole Palmer därefter utökade till 5-0, medan Alvarez blev tvåmålsskytt till 6-0.

Burnley-svensken Hjalmar Ekdal, som varit ordinarie sedan flytten till klubben i januari, fick inte plats på lagets bänk den här kvällen. Enligt The Athletic-journalisten Andy Jones var mittbacken med under uppvärmningen inför matchen, och det är oklart om det rör sig om en skada, petning eller att han helt enkelt vilas. Ekdal startade så sent som i onsdags mot Hull borta i ligan, och gjorde 70 minuter på planen.

Startelvor:

Manchester City: Ortega - Walker, Dias, Laporte - Rodri, Lewis - Mahrez, De Bruyne, Alvarez, Foden - Haaland.

Burnley: Peacock-Farrell - Roberts, Al-Dakhil, Beyer, Maatsen - Cullen, Gudmundsson - Tella, Vitinho, Zaroury - Foster.