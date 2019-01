JUST NU: Jesus tvåmålsskytt - utökar för City mot Wolves från straffpunkten

Manchester City tog i kväll emot Wolverhampton hemma på Etihad Stadium i Premier League. City-tränaren Pep Guardiola valde att starta med Gabriel Jesus, som nyligen blev fyramålsskytt i FA-cupen, före Sergio Agüero och fick utdelning direkt.

Tyske yttern Leroy Sané tog sig tidigt i första halvlek runt på vänsterkanten och serverade Jesus öppet mål. Brassen var kylig och stötte in 1-0 till hemmalaget. Några minuter senare hamnade Wolves i rejäl brygga. Backen Willy Boly kom in sent i en tackling mot Bernardo Silva och fick direkt rött kort. Sedan blev det värre.

Raheem Sterling var i den 38:e minuten nära att möta ett inspel i straffområdet, men blev fälld av Ryan Bennett och fick se domaren peka på straffpunkten. Jesus klev fram, var återigen kylig och blev tvåmålsskytt till 2-0.

Startelvor:

Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Laporte, Danilo - B. Silva, Fernandinho, D. Silva, Sterling, Jesus, Sané.

Wolverhampton: Patricio - Bennett, Coady, Boly - Doherty, Dendoncker, Neves, Castro - Moutinho - Jimenez, Jota.