JUST NU: Kane utanför truppen - så startar City och Tottenham i premiären

Det är dags för Premier League-mästaren Manchester City att kliva in i ligaspelet och det gör man på bortaplan i London mot Tottenham.

Ett möte som betyder mer än någonsin, kanske, då det har varit mycket spekulationer kring att Tottenhams lagkapten och stora stjärna, Harry Kane, kan vara påväg till City. Något som har skapat friktioner mellan de båda klubbarna.

Efter de ryktena står det nu klart att Kane inte finns med i Tottenhams matchtrupp och kommer inte till spel i söndagens match. Enligt The Athletic-journalisten David Ornstein ska det vara på grund av att han inte är i matchform, då han anslutit till försäsongen sent. Kane dök först inte upp på Tottenhams träning, då han förväntades göra det, utan anslöt i stället senare under försäsongen.

Startelvor:

Tottenham: Lloris - Tanganga, Sanchez, Dier, Reguilon - Højbjerg, Skipp - Moura, Alli Bergwijn - Son.

Manchester City: Ederson - Cancelo, Dias, Ake, Mendy - Fernandinho, Gundogan, Grealish - Mahrez, Torres, Sterling.