JUST NU: Kulusevski bakom kvitteringsmål - Ronaldo ger United ledningen på nytt

Det vankas svenskmöte i Premier League under lördagskvällen då Manchester United tar emot Tottenham på Old Trafford i ett stormöte.

Till skillnad från 4-1-förlusten mot Manchester City senast väljer Ralf Rangnick att inleda med både Victor Nilsson Lindelöf och Anthony Elanga på bänken. United får klara sig utan Bruno Fernandes på grund av sjukdom, i stället kliver Nemanja Matic in från start.

- Bruno blev sjuk i går. Han kunde inte träna och han kan inte spela, förhoppningsvis är han tillbaka på tisdag (Champions League-returen mot Atlético Madrid) men i dag kan han inte spela, säger Rangnick till MUTV.

I Tottenham bildar Dejan Kulusevski forwardstrio tillsammans med Harry Kane och Heung-min Son. Det blir svenskens sjätte raka match från start i Spurs-tröjan.

Framför hemmapubliken på Old Trafford fick Manchester United en drömstart. Knappa kvarten var spelad när Cristiano Ronaldo fick bollen utanför straffområdet och avlossade ett skott som letade sig in i bortre krysset bakom Hugo Lloris i Tottenham-målet.

Drömmål, portugisens tionde i ligan, och en tidig 1-0-ledning.

- En absolut explosion av briljans från Cristiano Ronaldo. Kraften och precisionen (i skottet) är sensationell, säger Sky Sports-experten Gary Neville.

Målet var Ronaldos 805:e i landslag och klubblag.

- Makalöst. Cristiano Ronaldo - vilken spelare! säger Neville.

Tottenham spelade upp sig och efter dryga halvtimmen ordnade Dejan Kulusevski straff. Svensken dribblade förbi Jadon Sancho på högerkanten innan han slog ett inlägg som tog på Alex Telles hand, varpå domaren dömde straff.

Harry Kane stegade fram till elvameterspunkten och placerade säkert in kvitteringen.

Likaläget blev dock kortvarigt. Bara minuter efter målet löpte sig nämligen Jadon Sancho fri i djupled och spelade fram Ronaldo som enkelt kunde stöta in 2-1.

- Väldigt dåligt (försvarsspel) från Spurs. Deras backlinje sitter inte ihop, men samtidigt är det väldigt bra gjort av Sancho som höll sig samlad vid den sista passningen, säger Neville.

806 mål i karriären, alltså. Därmed har Cristiano Ronaldo slagit Josef Bicans rekord (805) som den spelare som har gjort flest tävlingsmål någonsin.

- Det var en lågmäld start från båda lagen, men wow, genialt av Ronaldo. När han är på planen har United en chans. Spurs måste göra det bättre, men Ronaldo har varit briljant, säger Sky Sports-experten Roy Keane.

Startelvor:

Manchester United: De Gea - Dalot, Varane, Maguire, Telles - Pogba, Matic, Fred - Rashford, Ronaldo, Sancho.

Tottenham: Lloris - Romero, Dier, Davies - Doherty, Bentancur, Højbjerg, Reguilon - Kulusevski, Kane, Son.

Cristiano Ronaldo breaks Josef Bican's record for the most goals in competitive matches in football history 🐐 pic.twitter.com/E8NWuSR5eZ