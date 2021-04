JUST NU: Lingards succé fortsätter – tvåmålsskytt mot Leicester

Fotbollslivet leker för Jesse Lingard, 28, efter utlåningen från Manchester United till West Ham i slutet av januari. Efter att ha suttit fast i frysboxen på Old Trafford har Lingard vuxit ut till en av Premier Leagues allra hetaste spelare och öst in poäng för Londonklubben.

Inför söndagens toppmatch hemma mot Leicester stod Lingard på sex mål och fyra assist på åtta ligamatcher - ett facit som skulle bli ännu bättre. Efter knappa halvtimmen satte Lingard 1-0 för West Ham med en märklig bollträff som ställde Kasper Schmeichel i bortamålet.

Lingard har därmed gjort mål i fyra raka matcher för första gången i seniorkarriären.

Precis före paus utökade Lingard till 2-0 när Jarrod Bowen spelade i sidled och gav Lingard öppet mål. En enkel bredsida senare hade Lingard gjort sitt åttonde ligamål för säsongen - på nio matcher.

Bowen ökade på West Hams ledning ytterligare när han satte 3-0 i början på andra halvlek.

Matchen pågår.

Jesse Lingard has scored in 4 straight games for the first time in his career 😲 pic.twitter.com/MGiOaWRkWB