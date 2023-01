JUST NU: Liverpool nära ledningsmål - Keita missar drömläge

Det hade gått tungt för både Liverpool och Chelsea denna säsong. Med 21 omgångar spelat placerade sig de förstnämnda på nionde plats och de sistnämnda på tionde plats.

Under lördagen skulle de mötas på Anfield i Liverpool i en kamp om tre mycket viktiga poäng för båda lagen. I uppladdningen till matchen drabbades Liverpool av ett tungt avbräck: Trent Alexander-Arnold drabbades, enligt The Times-journalisten Paul Joyce, av en mindre muskelskada under fredagen och tvingades därför inleda matchen på bänken. I Chelsea fanns miljardförvärvet från Sjachtar Donetsk, Michajlo Mudryk, med på bänken och kunde göra debut vid inhopp för Londonklubben.

Chelsea kom ut starkast i den första halvleken, redan efter tre minuter på matchuret hade gästerna en boll i mål bakom Alisson. Efter att Thiago Silva träffat stolpen från nära håll dök Kai Havertz upp och petade in returen i mål till 1-0 Chelsea. Efter granskning valde dock domaren att döma bort målet på grund av offside.

Kort därefter hade Liverpool sin första stora målchans. Mohamed Salah spelade fram januariförvärvet Cody Gakpo, men nederländarens avslut gick högt, högt över.

Med en halvtimme spelat utspelade sig tråkiga scener. Högtalarsystemet på Anfield tvingades gå ut och uppamana publiken om att sluta med de pågående homofobiska ramsorna, enligt Sky Sports utan att tydliggöra vilket lags supportrar som låg bakom ramsorna.

I den 32:a minuten var sedan Chelseas nyförvärv Benoit Badiashile nära att göra sitt första mål för sin nya klubb. Fransmannen dök upp på ett inlägg i Liverpools straffområde och fick till en nick på mål från nära håll. Dessvärre för fransmannen lyckades han inte rikta nicken tillräckligt bra och Alisson kunde därmed avvärja läget med en fin räddning.

- Liverpool ser så sårbara ut på fasta situationer, det handlar inte om att Chelsea levererar de bra, konstaterar Sky Sports expert Adam Bate i samband med situationen.

Det var en svängig första halvlek där Chelsea skapade de klart bästa målchanserna, mycket på grund av slarv hos Liverpool.

"Mycket misstag. Kanske att förvänta sig sett till den dalande formen hos båda, men det är fortfarande överraskande sett till kvalitén på spelarna... Det kommer känns surt för förloraran idag men har något av lagen ens i sig att vinna detta? När Salah skjuter är det antingen tamt eller så sparkar han fel. Långt ifrån formen vi är vana att se honom i, säger Adam Bate i halvtid.

Några minuter in i den andra halvleken fick Naby Keita ett gyllene läge att ge hemmalaget ledningen. En Chelsea-rensning letade sig fram till guineanen vid gästernas straffpunkt där han fick måtta avslut på volley. Men Thiago Silva hann emellan och blockerade skottet i sista stund.

Startelvor:

Liverpool: Alisson - Milner, Konaté, Gomez, Robertson - Thiago, Bajcetic, Keita - Elliott, Salah, Gakpo.

Chelsea: Kepa - Chalobah, Thiago Silva, Badiashile, Cucurella - Gallagher, Jorginho - Ziyech, Mount, Hall - Havertz.