JUST NU: Liverpool trycker på mot United

Liverpool tog under söndagen emot Manchester United i ett stormöte på Anfield i Premier League. Liverpool har under den senaste tiden radat upp segrar, medan United har blandat och gett i Premier League och i Champions League. Därmed var United-tränaren Erik ten Hag under press inför kvällens stormatch.

Liverpool inledde bäst och hotade tidigt mot Andre Onana i bortamålet, då bland andra Dominik Szoboszlai slog till med ett fint avslut, men utan utdelning.

"Uniteds försvarare ser helt förstenade ut när de försöker spela bakifrån", skriver journalisten Peter Hall på X.

Lite senare uppstod tumult framför Uniteds mål. Darwin Nunez nickade mot Trent Alexander-Arnold, som därefter inte fick till ett ordentligt avslut mot mål. Virgil van Dijk var sedan i den 28:e minuten nära med en nick mot mål efter en hörna, men då stod Onana i vägen och motade bollen över ribban till 0-0 i halvtid.

- Det här är den sämsta atmosfären jag har varit med om i en Manchester United-Liverpool-match. Det har aldrig varit så tyst och så har det varit från fem minuter in i matchen, säger Sky Sports-experten Gary Neville.

Startelvor:

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Tsimikas - Endo, Szoboszlai, Gravenberch - Salah, Nunez, Diaz.

Manchester United: Onana - Dalot, Varane, Evans, Shaw - Mainoo, Amrabat - Antony, McTominay, Garnacho - Højlund.