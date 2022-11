JUST NU: Liverpool utökar - Nunez slår till igen

Liverpool siktar på att knappa in avståndet till Champions League-platserna när laget tar emot Southampton på Anfield under lördagseftermiddagen. Klopp gör en förändring jämfört med elvan mot Tottenham: Joe Gomez går in från start medan Ibrahima Konaté lämnas utanför truppen efter Frankrikes VM-uttagning.

Det är doldisen Nathan Jones första match för Southampton efter att Ralph Hasenhüttl fick lämna efter 4-1-smällen mot Newcastle. Jones gör tre förändringar från den matchen där Duje Caleta-Car, Romeo Lavia och Adam Armstrong går in från start.

Roberto Firmino, petades från Tites brasilianska VM-trupp tidigare i veckan, och såg direkt ut att vilja visa upp sig från sin bästa sida. Bara sex minuter in i matchen slog brassen till med en elegant nickskarv. Southampton slog sedan till med en blixtreplik. Bara tre minuter senare höll sig Che Adams framme efter en väl slagen frispark av James Ward-Prowse.

- Alisson fångas i ingenmansland. En lätt nick för Adams, sa Sky Sports Paul Merson.

Svaret kom efter dryga 20 minuter

Startelvor:

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson - Elliott, Fabinho, Thiago - Firmino - Salah, Nunez

Southampton: Bazunu - Bella-Kotchap, Caleta-Car, Salisu, Perraud - Lavia, Ward-Prowse - Armstrong, Adams, Elyounoussi - Armstrong