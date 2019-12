JUST NU: Manchester United tar ledningen mot Burnley - Martial spräcker nollan

Manchester United kommer närmast från en seger mot Newcastle hemma på Old Trafford, medan Burnley föll i sin senaste match, borta mot Everton.

I Manchester United saknas stjärnan Paul Pogba i truppen. Pogba har dragits med skadeproblem under hösten men har fått hoppa in i Uniteds två senaste ligamatcher.

En halvtimme in i matchen var Manchester United ytterst nära att ta ledningen i matchen. Under en rörig situation i Burnleys straffområde räddades två bollar av försvarare, där Marcus Rashfords skott räddade på mållinjen. 1-0 gjorde en stund senare istället av Anthony Martial, som rann igenom försvaret och kyligt placerade in bollen bakom Nick Pope.

Startelvor:

Burnley: Pope - Bardsley, Tarkowski, Mee, Taylor - Hendrick, Westwood, Cork, McNeil - Wood, Barnes

Manchester United: De Gea - Young, Lindelöf, Maguire, Williams - Fred, Matic - James, Pereira, Rashford, Martial