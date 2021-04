JUST NU: Mané nätar efter Mesliers tabbe

Natten mellan söndag och måndag meddelade Liverpool att de är en av tolv klubbar som ska bryta sig loss från Champions League och bilda en egen superliga framöver. Under måndagskvällen gästar Liverpool nykomlingen Leeds i Premier League - och Leeds markerar klart och tydligt vad de tycker om superligan.

Inför matchen har Leeds placerat ut en stor banderoll med budskapet: "Förtjäna det på planen. Fotboll är för fansen." Spelarna i Leeds har även på sig tröjor med samma budskap under uppvärmningen.

Liverpool-managern Jürgen Klopp uppges beklaga sig över att Leeds placerade ut likadana tröjor i gästernas omklädningsrum. Liverpool-spelarna tog inte heller på sig tröjorna.

Efter halva första halvlek blev Leeds-anfallaren Patrick Bamford fri med Alisson men målvakten räddade. Returen gick på Ozan Kabak ut till hörna.

Med knappa timmen spelad tog i stället Liverpool ledningen när Leeds målvakt Illan Meslier kom helt fel på Diogo Jotas lyftning mot Trent Alexander-Arnold, som enkelt kunde spela bollen vid sidan om Meslier till Sadio Mané. Senegalesen kunde då bara slå in 0-1 i öppet mål. Det var Manés första ligamål sedan 28 januari och han bröt därmed en nio matcher lång torka i Premier League-spelet.

Startelvor:

Leeds: Meslier - Ayling, Llorente, Struijk, Alioski - Phillips - Costa, Dallas, Roberts, Harrison - Bamford

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Kabak, Fabinho, Robertson - Milner, Wijnaldum, Thiago - Jota, Firmino, Mané

