JUST NU: Mané tillbaka - så startar Liverpool och City i stormötet

Liverpool är inte inne i någon superform just nu, och under söndagen gästas de av Manchester City - som verkligen är formstarka. City har 13 raka segrar och ligger just nu etta i Premier League med 47 poäng, samtidigt som Liverpool "bara" har 40 poäng - och en match mer spelad.

Startelvor:

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Fabinho, Henderson, Robertson - Wijnaldum, Thiago, Jones - Salah, Firmino, Mané

Man City: Ederson - Cancelo, Stones, Dias, Zinchenko - Silva, Rodri, Gündogan - Mahrez, Sterling, Foden