JUST NU: Kane utökar i Londonderbyt - bryter måltorka i augusti

Tottenhams nya arena är ännu inte färdigställd, vilket gör att dagens match spelas på Wembley.

Tottenham tryckte inledningsvis på för ett ledningsmål och var tidigt nära att spräcka nollan i Londonderbyt. Lucas Moura fick fri yta efter inlägg i straffområdet, men nickade utanför mål.

Men Moura fick lite senare i första halvlek revansch för missen efter ett anfall med flera avslut mot mål. Han fick till slut bollen några meter in i straffområdet och skruvade in bollen i Fabris högra burgavel till 1-0.

I andra halvlek fick Aleksandar Mitrovic utdelning efter ett par försök framåt. Han nickade liggandes in 1-1 efter passning av talangen Ryan Sessegnon framför mål.

Till slut fick Tottenham utdelning igen efter stor press framåt. Först skruvade Kieran Trippier in en frispark till 2-1 och därefter slog Harry Kane till med sitt första mål i augusti i karriären till 3-1 efter fint förarbete av Eric Lamela.

Startelvor:

Tottenham: Lloris, Trippier, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen, Davies, Dier, Eriksen, Lucas, Alli, Kane.

Fulham: Fabri, Fosu-Mensah, Chambers, Marchand, Bryan, Seri, Anguissa, Cairney, Kamara, Mitrovic, Sessegnon.

1 - Harry Kane has scored a Premier League goal in August for the first time ever, in his 15th game in the month. Finally.