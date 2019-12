JUST NU: Mrabti målskytt för Birmingham efter tiden i frysboxen

Kerim Mrabti lämnade Djurgården för Birmingham efter 2018. Under våren och hösten blev det en del speltid för svensken, men den senaste tiden har 25-åringen helt varit utanför laget. I sju raka matcher placerades Mrabti utanför matchtruppen. Men den Birmingham-managern Pep Clotet, tidigare i HBK, flaggade nyligen för att svensken kunde komma att matchas under det tajta julschemat. Och nu kommer Mrabtis chans.

I bortamötet med Blackburn återfinns mittfältaren från start. Därmed gör Mrabti sin första match sedan den 19:e november.

Svensken skulle även göra avtryck i målprotokollet, när han satte "The Blues" kvittering till 1-1 på straff i den 62:a minuten.

GOOAAALLL - Blackburn 1 Blues 1 (Mrabti 62)



And Mrabti scores from the spot!



GAME ON! 😇@SkyBetChamp | #BluesLIVE pic.twitter.com/T0ofWDWBIr