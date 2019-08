JUST NU: Neves kvitterar med kanonmål - Pogba missar straff

I Manchester United får Daniel James chansen från start. Sommaren nyförvärv inledde på bänken i premiären mot Chelsea, men kom in och krönte sin debut för klubben med ett mål.

Efter drygt 25 minuters spel tog Manchester United ledningen i matchen. Efter ett fint anfall serverade Marcus Rashford Anthony Martial en fin passning och fransmannen var klinisk när han tryckte in 1-0.

Tio minuter in i andra halvlek kvitterade Wolves. Efter en hörnvariant fick Ruben Neves bollen utanför straffområdet och med ett vackert avslut knorrade portugisen in 1-1 via ribban.

Efter 65 minuter fick Manchester United straff efter att Paul Pogba gjorts omkull i straffområdet av Connor Coady. Fransmannen tog själv hand om straffen, men lade i precis rätt höjd för att Rui Patricio skulle kunna kasta sig och rädda försöket.

Startelvor:

Wolverhampton: Patricio - Doherty, Bennett, Coady, Boly, Castro - Dendoncker, Neves, Moutinho - Jota, Jimenez

Manchester United: de Gea - Wan-Bissaka, Nilsson Lindelöf, Maguire, Shaw - McTomiany, Pogba, Lingard - James, Martial, Rashford