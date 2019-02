JUST NU: Rashford dunkar in ledningsmålet för United

Knappa fem minuter in i matchen skapade Manchester United matchens första farlighet. Luke Shaw lyfte in bollen från vänster och Marcus Rashford fick ett jätteläge att nicka in 1-0 från nära håll, men engelsmannens avslut gick utanför.

Några minuter senare tog Rashford, som gjorde sin 100:e match i Premier League, revansch. Efter en läcker framspelning från Paul Pogba, och en fin nedtagning av Rashford ställdes anfallaren fri med Kasper Schmeichel i Leicester-målet och tryckte bollen i nät fram till 1-0 för United.

Rashfords mål blev det enda i första halvlek och ställningen är såldedes 1-0 till United.

Startelvor:

Leicester: Schmeichel - Pereira, Evans, Maguire, Chilwell - Mendy, Ndidi - Gray, Maddison, Barnes - Vardy.

Manchester United: De Gea - Young, Nilsson Lindelöf, Bailly, Shaw - Herrera, Matic, Pogba - Lingard, Rashford, Sanchez.