JUST NU: Ronaldo ger United ledningen

Manchester United är på jakt efter revansch för 6-3-förlusten i stadsderbyt mot City senast när man på söndagskvällen gästar Everton på Goodison Park.

Chefstränare Erik ten Hag väljer då att bänka Cristiano Ronaldo för sjätte raka ligamatchen. I stället får Anthony Martial chansen från start på topp, flankerad av Antony och Marcus Rashford i en forwardstrio. Även Casemiro kommer in i elvan i stället för Scott McTominay.

Harry Maguire saknas och Raphaël Varane har dragit med skadebekymmer och börjar på bänken, vilket betyder att Victor Nilsson Lindelöf får göra sin första start i Premier League den här säsongen.

Manchester United fick en mardrömsstart på matchen. Casemiro tappade bollen på egen planhalva, varpå Alex Iwobi testade skott utanför straffområdet och läckert borrade upp 1-0 i bortre krysset.

"Underbart avsluta av Iwobi. Det här var ett stort test för Casemiro mot ett atletiskt mittfält med mycket Premier League-erfarenhet. Dålig start", skriver Manchester Evening News-journalisten Samuel på Twitter.

"(André) Onana rånade Casemiro djup ner på Man Uniteds planhalva", skriver BBC-journalisten Simone Stone.

Manchester United svarade dock direkt. Bara minuter senare spelade Anthony Martial fram Antony som blev fri framför mål och kyligt placerade in 1-1, samt sitt tredje mål i United-tröjan på lika många matcher.

Enligt statitisktjänsten Opta Joe är brassen därmed den första spelaren i Manchester Uniteds historia att göra mål i sina tre första ligamatcher för klubben.

Manchester United tog över spelet mer och mer, och skapade mängder med chanser. Bland annat hade Casemiro en nick i farligt läge som dock gick utanför. I stället var det Cristiano Ronaldo, som byttes in i stället för Martial, som fullbordade vändningen.

Strax före halvtidsvilan fick portugisen bollen i djupled av Casemiro, ryckte loss och sköt distinkt in 1-2. Målet var Ronaldos 700:e mål i klubbkarriären.

- Det målet, som ger Manchester United en välförtjänt ledning, är en påminnelse om Ronaldos kvalitet. Ett utmärkt avslut, sa Adam Bate i Sky Sports sändning.

Startelvor:

Everton: Pickford - Coleman, Coady, Tarkowski, Mykolenko - Onana, Gueye, Iwobi - Gordon, Maupay, Gray.

Manchester United: De Gea - Dalot, Nilsson Lindelöf, Martinez, Shaw - Casemiro, Eriksen - Antony, Fernandes, Rashford- Martial.

