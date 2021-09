JUST NU: Ronaldos succé fortsätter - kvitterar mot West Ham

Manchester United kom från en tung förlust i Champions League där schweiziska Young Boys vände och vann med 2-1. När Ole Gunnar Solskjær presenterade startelvan i bortamötet med West Ham fanns Cristiano Ronaldo med från start.

Hemmalaget kom också från europaspel där de bortabesegrade Dinamo Zagreb med 2-0. I West Ham, i sin tur, saknades anfallstjärnan Michael Antonio som var skadad.

Under de inledande tjugo minuterna var det West Ham som skapade mest. Jarrod Bowen kom till farligt läge från nära håll efter 17 minuter, men en United-försvarare hann precis emellan och blockerade skottet. Kort därefter var samme Bowen återigen nära, men då räddade istället David De Gea i United-målet.

Men efter 30 minuter skulle West Ham få utdelning. Said Benrahma fick en passning precis utanför Uniteds straffområde och drog sedan till på en gång. Skottet styrdes sedan via Raphael Varane och in till 1-0 för hemmalaget.

Men den ledningen skulle inte vara länge. Bara fem minuter senare höll sig Ronaldo framme på ett inlägg från Uniteds vänsterkant och slog till. Lukasz Fabianski räddade det första försöket men lämnade retur, vilken Ronaldo snappade upp och rullade in 1-1.

West Ham: Fabianski - Coufal, Zouma, Ogbonna, Cresswell - Bowen, Soucek, Rise, Benrahma, Fornals - Vlasic

Manchester United: De Gea - Wan Bissaka, Maguire, Varane, Shaw - Greenwood, McTominay, Fred, Ferandes, Pogba - Ronaldo