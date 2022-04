JUST NU: Snabbt svar av United - Ronaldo reducerar efter Sakas straffmål

Manchester United åkte på en förnedrande förlust borta mot ärkerivalen Liverpool med hela 4-0 i veckan. Under lördagen reser laget till London för att ta emot Arsenal på Emirates Stadium i en match som är avgörande för de båda klubbarnas Champions League-chanser.

Inför matchen ligger Arsenal på femteplats med 57 poäng och United på sjätteplats med 54 poäng, den sistnämnda med en match mer spelad dock. Tottenham ligger på fjärdeplats och kniper ligans sista Champions League-plats inför stormötet, men vid Arsenal-vinst kan man gå om lokalrivalen och vid United-vinst kliver man upp på lika många poäng.

När elvorna släpptes en timme innan matchstart stod det klart att Anthony Elanga och Victor Nilsson Lindelöf båda startar för gästande United, och att Cristiano Ronaldo är tillbaka i startelvan. Portugisen missade mötet med Liverpool på Anfield efter att tragiskt förlorat sin nyfödde son vid födseln.

Mest anmärkningsvärt i elvorna var att Manchester Uniteds lagkapten, Harry Maguire, är petad och har ersatts av Raphael Varane. Maguire har haft en intensiv vecka då hans hus bombhotades i torsdags och fick genomsökas av bombhundar. Huruvida det är anledningen till bänkningen mot Arsenal, eller om det är på grund av sportsliga insatser, är dock oklart.

När matchen drog i gång han domaren knappt blåsa i pipan innan Arsenal hade tagit ledningen. Nuno Tavares riktade ett inlägg från sin vänsterkant som rann igenom hela Manchester Uniteds straffområde till Bukayo Saka. Saka tilläts vända upp och avsluta, men De Gea räddade skottet. Returen snodde dock Tavares åt sig och petade in 1-0 med sitt första mål i Arsenal-tröjan.

"Har de (United-försvarara) en tävling om vem som kan vara sämst defensivt?", skriver The Athletic-journalisten Laurie Whitwell på Twitter.

BBC-journalisten Simon Stone stämmer in i kören.

"Tre minuter in i en måstematch - efter all kritik från Liverpool-matchen - och de där händer", skriver Stone på Twitter.

Elanga hade tätt ett fint läge att kvittera tätt efter Arsenals ledningsmål, men svensken lyckades inte överlista Aaron Ramsdale i Arsenal-målet som räddade.

United var sedan återigen nära på att kvittera i den 23:e minuten när högerbacken Diogo Dalot gick på avslut från distans. Portugisens avslut träffade dock ribban stenhårt och ut.

Efter en dryg halvtimme pekade huvuddomaren på straffpunkten, då Bukayo Saka tacklades i ryggen. Den senare elvameterssparken placerade sedan samme engelsman distinkt i mål, vilket betydde att Londonlagets ledning var dubblad.

Kort därefter anlände reduceringen från United. Det var på en passning från Nemanja Matic som Cristiano Ronaldo kliniskt kunde göra 2-1.

Startelvor:

Arsenal: Ramsdale - Soares, White, Gabriel, Tavares - Elneny, Xhaka - Saka, Ödegaard, Smith Rowe - Nketiah.

Manchester United: De Gea - Dalot, Lindelöf, Varane, Telles - Matic, McTominay - Sancho, Fernandes, Elanga - Ronaldo.

Are they having a competition for worst defensive acts? #MUFC — Laurie Whitwell (@lauriewhitwell) April 23, 2022

Three minutes into a must-win game, after all the criticism after Liverpool and that happens. — Simon Stone (@sistoney67) April 23, 2022