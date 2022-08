JUST NU: Spurs vänder - Kulusevski bakom kvitteringen med läcker assist

Fjolårets tabellfyra Totteham öppnar sin ligasäsong hemma mot Southampton, som slutade på 15:e plats i fjol, på lördagseftermiddagen. Matchen spelas på Tottenham Hotspur Stadium, London.

När startelvorna släpptes stod det klart att Dejan Kulusevski spelar från start. Svensken bildar forwardstrio tillsammans med Harry Kane och Heung Min-Son.

Tottenham fick då en mardrömsstart. Redan i tolfte minuten hamande bollen hos James Ward-Prowse som på halvvolley läckert sköt in 0-1 till gästerna.

- (Hugo) Lloris hade ingen chans, säger tidigare Spurs-backen Michael Dawson till Soccer Saturday.

Spurs svarade dock omgående. Bara minuter senare fick Dejan Kulusevski bollen på högerkanten och slog ett inlägg mot bortre stolpen där Ryan Sessegnon dök upp och nickade in 1-1. Kulusevski har nu gjort nio assist i Premier League under 2022 vilket är fler än någon annan spelare, enligt statistiktjänsten Squawka.

"En otrolig boll från 'Deki'", skriver Spurs på Twitter.

I 32:a minuten fullbordade Tottenham vändningen. Heung Min-Son hittade in till Eric Dier som skarvade bollen i mål.

Startelvor:

Tottenham: Lloris - Romero, Dier, Davies - Emerson, Bentancur, Højbjerg, Sessegnon - Kulusevski, Kane, Son.

Southampton: Bazunu - Walker-Peters, Valery, Bednarek, Salisu - Djenepo, Lavia, Romeu, Ward-Prowse - Aribo, A. Armstrong.

Dejan Kulusevski has now provided more Premier League assists in 2022 than any other player (9). 👨‍🦰

9 - Dejan Kulusevski has assisted nine goals in the Premier League since making his debut in February earlier this year, the most of any player, while across Europe's big five leagues his figure is bettered only by Ousmane Dembélé (11). Laser. pic.twitter.com/l2sDN7Tbct