JUST NU: Startdebut för Ken Sema i Premier League

Ken Sema flyttade i somras till Premier League och Watford. Under hösten har det blivit fem inhopp i ligan, och två starter i ligacupen. Nu får svensken dock göra Premier League-debut. När Watford gästar även under måndagskvällen finns Sema med i elvan för första gången. Även portugisen Domingos Quina gör sin första ligastart.

Lagens startelvor:

Everton: Pickford - Coleman, Keane, Yerry Mina, Digne - Gueye, André Gomes - Walcott, Sigurdsson, Bernard - Richarlison.

Watford: Foster - Femenia, Cathcart, Kabasele, Holebas - Sema, Quina, Doucouré, Pereyra - Success, Deeney.

1️⃣ | A first @premierleague start for these two tonight!#watfordfc #EVEWAT pic.twitter.com/4gjkL07QB3