JUST NU: Toney slår till med frisparksmål direkt i comebacken

Den sjätte maj spelade Ivan Toney i Brentfords möte med Liverpool. Därefter stängdes han av i åtta månader efter att ha erkänt 232 överträdelser mot det engelska fotbollsförbundets bettingregler.

Men under lördagen - 259 dagar senare - fanns han på nytt med i Brentford matchtrupp inför mötet med Nottingham Forest, när han ledde ut laget som lagkapten från start.

Toneys Brentford fick dock en tuff start när Nottingham, utan skadade Anthony Elanga, tog ledningen efter ett distansskott från Danilo efter tre minuters spel.

Dessutom rapporterade BBC-journaliste Simon Stone om att Ivan Toney fick ta emot hån från de tillresta Nottingham-supportrarna som sjöng:

- Ivan Toney, borde ha "cashed out" (Ivan Toney, he should have cashed out).

Men Toney svarade på hånen och i den 19:e matchminuten fick engelsmannen ett drömläge på frispark utanför straffområdet. Därifrån lyckades anfallaren skruva bollen runt försvarsmuren och in bakom en chanslös Matt Turner i bortamålet.

- Vilken comeback, ren kvalitet. Det där är varför han värderas så högt. Du kan titta på målskörden, men det är hur målen ser ut också, sa Sky Sports Jamie Carragher.

Efetr kvitteringen var Toney återigen involverad i en farlighet. Efter en lång hörna skarvade Toney in bollen framför mål. Där mötte Keane Lewis-Potter bollen, men 22-åringen fick se sig nekad av undersidan av Matt Turners ribba.

I början av den andra halvleken skulle dock Brentford fullborda sin vändning. Detta när Ben Mee mötte Mathias Jensens hörna från vänster och stångade in 2-1-målet framför ögonen på hemmasupportrarna.

Startelvor:

Brentford: Flekken - Collins, Mee, Pinnock - Roerslev, Damsgaard, Jensen, janelt, Lewis-Potter - Maupay, Toney.

Nottingham: Turner - Montiel, Omobamidele, Murillo, Tavares - Mangala, Oliveira - Dominguez, Yates, Hudson-Odoi - Wood.