JUST NU: United rasar ihop fullständigt - blir överkört av Brighton

Manchester United är på jakt efter en Europa-plats och ställdes under lördagen mot Brighton & Hove Albion på bortaplan i Premier League. Svenskarna Victor Nilsson Lindelöf och Anthony Elanga spelade från start, och fick vara med om en tung kväll.

För redan efter 15 minuters spel hamnade Manchester United i underläge.

Moises Caicedo slog då till med ett långskott - som gick mellan Nilsson Lindelöfs ben - och hela vägen in i mål till 1-0 på Falmer Stadium. Därmed var Uniteds mardrömsstart ett faktum, och det var inte sista gången den här kvällen som hemmalaget skulle få fira.

I andra halvlek rasade United ihop fullständigt.

Först utökade Marc Cucurella till 2-0 efter 49 minuters spel och åtta minuter senare slog Pascal Gross till och fick fira 3-0 mot den engelska storklubben. Det räckte inte där.

I den 60:e minuten satte även Leandro Trossard 4-0 till hemmalaget, vilket också fick United-supportrar att reagera på arenan. Enligt lokaltidningen Manchester Evening News började United-supportrar skrika: "Ni är inte i skick att bära tröjan". I och med det fjärde målet har United nu även släppt in 56 mål under årets säsong, vilket är klubbens sämsta notering under hela Premier League-eran i England.

"Harry Maguire har blivit orättvist utpekad i Manchester United den här säsongen. Lindelöf är ett större problem", skriver ESPN-journalisten Mark Ogden på Twitter.

Startelvor:

Brighton & Hove Albion: Sanchez - Veltman, Dunk, Cucurella - March, Bissouma, Caicedo, Trossard - Gross, Mac Allister - Welbeck.

Manchester United: De Gea - Dalot, Nilsson Lindelöf, Varane, Telles - McTominay, Matic - Elanga, Mata, Fernandes - Ronaldo.

56 - Manchester United have conceded 56 goals in the Premier League this season, their most in a single campaign in the competition. Alarming. pic.twitter.com/95BNpnJO5G