JUST NU: Van Dijk ger Liverpool drömöppning efter dubbla nickmål

Liverpool hade radat upp segrar och var fortsatt obesegrade i Premier League vilket också betydde att laget toppade tabellen. Dagens gäster var Brighton & Hove Albion vars tränare Graham Potter i veckan förlängde sitt kontrakt till 2025. Detta efter en lyckad start med 15 poäng på 13 matcher inför lördagens drabbning.

Appropå lyckad start, det skulle hemmalaget få som saknade skadade Fabinho. På mittfältet valde Jürgen Klopp att ställa upp med Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum och Alex Oxlade-Chamberlain.

Efter 17 minuter fick just Oxlade-Chamberlain första chansen då han tog sig in i straffområdet, drog iväg ett avslut mellan en försvarares ben och tvingade målvakten Mathew Ryan till en fin räddning. Men han skulle få kapitulera strax därefter då Virgil van Dijk nådde högst på Trent Alexander-Arnolds frispark och nickade in 1-0.

Någon minut efteråt fick Roberto Firmino en möjlighet att utöka, fint framspelad av Sadio Mané men då stod Ryan rätt och avstyrde chansen. Han tvingades på nytt till en fin parad efter flipperspel i straffområdet, denna gång ett avslut från Manes högerfot.

Men Van Dijk var inte klar med sitt målskytte. På hörna i den 24:e minuten dök han på nytt upp med pannan och nickade in 2-0, även här assisterad av Alexander-Arnold.

Startelvor:

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson - Henderson, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain - Salah, Mane, Firmino

Brighton: Ryan - Montoya, Webster, Dunk, Burn - Stephens, Propper, Gross - Bissouma, Mooy, Connolly