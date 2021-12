JUST NU: Watford kvitterar mot Chelsea - matchen pausades efter hjärtstopp i publiken

Efter tio minuters spel i Premier League-matchen mellan Watford och Chelsea högg det till i benet på Watford-spelaren Adam Masina, som lade sig ner vid sidlinjen och fick vård från det medicinska teamet i hemmalaget.

Samtidigt viftade flera spelare från båda lagen ivrigt med armarna för att uppmärksamma läkarna inne på arenan om ett akut medicinskt läge för en person på läktaren. Domaren bestämde sig snabbt för att avbryta matchen på grund av den uppkomna situationen, varpå båda lagen lämnade planen.

Efter ett uppehåll på nära 30 minuter kunde spelarna återvända ut på planen igen. Watford bekräftade då via sitt Twitter-konto att en supporter på läktaren drabbats av hjärtstopp, men att läget nu har stabiliserats. Supportern syntes också bäras ut på bår och lämna Vicarage Road.

Efter en uppvärmning på fem minuter återupptogs sedan spelet igen. Då tog Chelsea först ledningen genom Mason Mount i den 29:e minuten, innan Watford kvitterade till 1-1 via Emmanuel Dennis kort före paus. 1-1 var också resultatet efter första halvlek.

Matchen pågår.

The players have returned to the field in preparation of play resuming.



Our thoughts are with the fan – who had a cardiac arrest but has now been stabilised – and all those affected.



Thank you to the medical staff, players and fans for their quick response. 💛 pic.twitter.com/wa3QfyF0Em