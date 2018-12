JUST NU: Willian nära ledningsmål för Chelsea mot Watford

Chelsea tar emot Watford i Premier Leauge och ställer upp med samma elva som förlorade mot Leicester i helgen. I gästande Watford får Ken Sema starta för fjärde matchen i rad.

En stund in i matchen lyckades Willian runda en utrusande Foster, men hamnade i för snäv vinkel och lyckades inte lirka in bollen. Watfords Christian Kabasele kastade sig i samma sekvens och försökte hindra bollen från att gå in i mål och gled in hårt i stolpen och skadade sig. Trots att han försökte fortsätta gick det inte för mittbacken som ersattes av Adrian Mariappa.

Startelvor:

Watford: Foster - Femenia, Kabasele, Cathcart, Holebas - Doucoure, Capoue - Sema, Pereyra, Deulofeu - Deeney

Chelsea: Arrizabalaga - Azpilicueta, Rüdiger, Luiz, Alonso - Jorginho, Kante, Kovacic - Willian, Hazard, Pedro