Kane hyllar Pochettino: "Alla vill spela för honom"

Tottenhams argentinske tränare Mauricio Pochettino tog i slutet av maj 2014 över som ny huvudtränare i Londonklubben och ledde två säsonger senare laget till en tredjeplats i Premier League. Pochettinos arbete i klubben har imponerat på stora delar av fotbollsvärlden och nu ryktas han ta över Manchester United till nästa säsong.

En spelare som hoppas att Pochettino stannar i Tottenham är Harry Kane. Han slog igenom under argentinarens första säsong i Spurs och uppskattar tränaren.

- Vi står bakom tränaren (Pochettino). Vi älskar sättet som vi jobbar på. Vi har under de senaste tre, fyra åren byggt ett jättebra lag och en jättebra gemenskap. Det är upp till oss att fortsätta med det och ta ytterligare ett steg framåt. Vi är fortfarande med i alla turneringar. Det handlar om att detta ska generera i en titel, säger Kane till engelska tidningen Daily Mirror.

- Han (Pochettino) har en jättebra personlighet. Han är en jättebra manager, men han är även en jättebra kille vid sidan av planen. Han behandlar dig som en vän och förtjänar all respekt av dig. Han är bra att prata med, men viktigast av allt är han en jättebra tränare som alla vill spela för, fortsätter han.

Tottenham har under flera år setts som ett lag som viker ner sig i de stora matcherna. Kane anser att laget vänt på den trenden under senaste åren och att Tottenham numera är favorit i flera av de stora mötena, möjligen i kväll mot Manchester United på Wembley.

- Vi har under senaste åren vänt på det. Vi har alltid varit laget som gått in till de här matcherna som en "underdog", men nu går vi in till några av de här matcherna som favoriter, speciellt på hemmaplan, säger han till tidningen.

- United kommer att försöka spela med en hel del energi eftersom att de inte spelade i veckan. Vi måste matcha det. När vi matchar deras intensitet, håller i bollen och gör det svårt för dem, så kan vi skada dem, fortsätter han.

Tottenham ställs i kväll, klockan 17.30, mot Manchester United hemma på Wembley.