Kane med officiellt uttalande - ger besked om framtiden: "Jag kommer att stanna"

Harry Kane har länge ryktats bort från Tottenham i sommar. Främst Manchester City har uppgetts vara intresserat av Tottenham-stjärnan och ska enligt brittiska medier fått ett bud förkastat.

Kane själv har inte gjort mycket väsen av sig, mer än att han uttalat sig kring att han inte träningsstrejkade som flera medier skrev då han inte dök upp på träningarna den första veckan medierna uppgav att han skulle varit tillbaka.

Men nu ger han tydliga besked kring framtiden i Spurs.

"Det var otroligt att se mottagandet från Spurs-supportrarna i söndags och att läsa all stöttning jag fått de senaste veckorna. Jag kommer att stanna i Tottenham i sommar och kommer att dedikera hundra procents fokus på att hjälpa laget att uppnå framgångar", skriver Kane i ett uttalande på sitt Twitter-konto.

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I've had in the last few weeks. 👏⚽



I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1