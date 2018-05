Kane stor hjälte när Tottenham säkrade Champions League-platsen före Chelsea

Premier League närmar sig upplösningen för säsongen - och i kväll passade Tottenham på att säkra sin plats i nästa säsongs Champions League-spel genom att besegra Newcastle på Wembley då Harry Kane gjorde matchens enda mål, hans 28:e i ligan för säsongen.

Tottenham fick hjälp i säkrandet av CL-platsen då Chelsea samtidigt misslyckades med att besegra bottenlaget Huddersfield, vilket gör att Spurs avstånd till Chelsea nere på femteplatsen är ointagliga fyra poäng med en omgång kvar av ligan.

Huddersfields poäng mot Chelsea gjorde att man säkrade sin plats i nästa säsongs Premier League. Swansea ser därmed ut att åka ur, då man i den sista omgången måste hämta in tre poäng och tio mål för att hänga kvar.

FULL-TIME: @HKane's strike secures a top-four finish and a place in next season's @ChampionsLeague group stages! #COYS pic.twitter.com/NrQdubzOt3