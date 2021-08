Kane uppges vägra träna - nu planeras krissamtal

Det råder stor turbulens i norra London. Harry Kane spekuleras vilja lämna Tottenham i sommar för spel i Manchester City och uppges hävda att han har rätt att göra det, då han sägs anse att han har en gentlemannamässig överenskommelse med klubbledningen om att få gå. Klubbledningen uppges i sin tur neka till det och ordförande Daniel Levy sägs vilja ha runt 150 miljoner pund, drygt 1,8 miljarder kronor vid en försäljning.

Under måndagen kom rapporter om att Kane inte dök upp på Tottenhams träning, då han skulle ha varit tillbaka efter semester, och nu rapporterar den engelska tidningen The Guardian att det hänt igen. Kane uppges inte ha varit på plats på Tottenhams träningsanläggning under tisdagen med anledning av att han vill tvinga fram en övergång i sommar. Detta trots att Tottenham redan bestämt sig för att bötfälla Kane för att anfallaren inte dök upp på anläggningen i går, måndag.

Enligt The Guardian förväntar sig Spurs nu att anfallaren är tillbaka på klubbens anläggning till helgen. Tidningen skriver att samtal förväntas äga rum mellan Daniel Levy och Kane, samt med Kanes pappa Pat och Kanes bror Charlie närvarande.

Kane har i flera år varit en av Premier Leagues bästa anfallare. Förra säsongen stod han för 33 mål och 17 assist på 49 framträdanden. Han har tillhört Tottenham sedan unga år.

Tidigare Liverpool-backen Jamie Carragher, som numera arbetar som expert i brittisk tv, uttryckte sig nyligen kritiskt om Kanes beteende.

"Det är fel att inte komma till träningen. Vi vet alla att han vill lämna och jag kan verkligen förstå varför, men Harry borde inte förstöra sitt namn och sin relation med supportrarna, som idoliserar honom, bara för att få igenom en flytt. Spurs kommer alltid vara hans klubb", skrev Carragher på Twitter.