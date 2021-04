Kanes tydliga hint: "Vill vinna titlar - och det gör vi inte nu"

Harry Kane är gjuten i Tottenhams startelva och är en av lagets största stjärnor. De senaste veckorna har forwarden kopplats samman med en flytt från klubben där klubbar som Manchester City och Manchester United uppgetts vara intresserade.

ANNONS

Under onsdagen uttalar sig nu Kane i ärendet efter att ha blivit prisad på galan London Football Awards.

- I slutet av min karriär kommer jag se tillbaka och mer ta in vad som skett. Målet just nu är att vinna titlar med mitt lag. Det här priset (Kane blev utsedd till årets spelare i Premier League på London Football Awards) är jättebra, men jag vill vinna större priser och det är inget som vi (Tottenham reds. anm) gör just nu, säger Kane enligt Daily Mail.

I helgen hade Tottenham chans att ta hem en titel då man ställdes mot Manchester City i ligacupfinalen, men det blev förlust och ytterligare en missad titel för Kane och hans Spurs.

- Det är precis en sådan situation. Det är bitterljuvt. Jag skulle hellre vinna troféer med mitt lag än det här priset. Det är vad det är, säger Kane.

Kane understryker vidare hur gärna han vill vinna titlar med sitt lag.

ANNONS

- Omo jag avslutar min karriär som Premier Leagues bästa målskytt och förhoppningsvis Englands bästa målskytt genom tiderna så vore det fantastiskt. Men det hade inte känts lika bra om jag inte vunnit massa titlar med mitt lag.

Kane har under årets säsong noterats för 21 mål och 13 assist på 30 Premier League-matcher.