Känsliga flytten klar: Jorginho lämnar Chelsea för Arsenal

Arsenal toppar Premier League och har ett bra läge för att bärga klubbens första ligatitel sedan 2004. Nyligen plockade London-klubben in Leandro Trossard från Brighton & Hove Albion, och under senaste tiden har det kommit rapporter om att klubben lagt flera bud på Brightons succéspelare Moises Caicedo, men utan lycka, då ligakonkurrenten inte sägs vilja sälja mittfältaren i januari, utan möjligen först efter säsongens slut.

Nu står det i stället klart att Arsenal värvar den italienske mittfältaren Jorginho från Chelsea i en "blixtaffär", då det inte spekulerats särskilt mycket om det.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano är övergångssumman på tolv miljoner pund, tio miljoner pund i fast summa plus två miljoner i bonusar, totalt drygt 154 miljoner svenska kronor. Jorginho hade endast ett halvår kvar på kontraktet med Chelsea.

Mikel Artetas beundran för Jorginho har pekats ut som en nyckel i att affären blev klar:

- Jag vet att han har försökt värva mig några gånger tidigare och det hände inte på grund av andra skäl, inte på grund av mina önskemål, säger Jorginho efter flytten till Arsenal.

Arteta om Jorginho:

- Jorginho är en mittfältare med intelligens, ledarskapsförmåga och en enorm mängd Premier League-erfarenhet. Italienaren ger också ett löfte till Arsenal-fansen.

- Allt jag kan lova är att jag kommer att ge allt i den här klubben.

Jorginho kom till Chelsea från Napoli under 2018 och är den här säsongen noterad för tre mål på 25 framträdanden. Totalt har Jorginho noterats för 29 mål samt åtta assist på 213 matcher i Chelsea-tröjan. På meritlistan finns 46 landskamper för Italien.

Jorginho kommer att bära nummer 20 i sin nya klubb.

Welcome to The Arsenal, Jorginho 👊 pic.twitter.com/jHXqAUBKKQ