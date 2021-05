Kaos i Manchester: United - Liverpool skjuts upp

Manchester United gick nyligen ut med att klubben skulle vara en del av superligan "the Super League", men efter stora protester bestämde sig klubben för att dra sig ur projektet. Sedan dess har supportrar protesterat mot den amerikanska ägarfamiljen Glazer, som styr den engelska storklubben.

Under söndagen rapporterade den engelska tidningen Manchester Evening News att supportrar tog sig in på planen på Old Trafford, som en protest mot klubbens ägare. På sociala medier kom det även ut flera videoklipp från det. Efter en lång stund lämnade de sedan planen. Detta bara timmar före kvällens stormöte med Liverpool, som planeras börja klockan 17.30 i kväll, på arenan.

Enligt Manchester Evening News hade supportrar planerat protesten sedan tidigare och därmed har det under dagen även varit många supportrar utanför spelarhotellet The Lowry, precis som utanför Old Trafford. Runt 10 000 supportrar uppges ha deltagit i protesten.

Med 45 minuter kvar till utsatt avsparkstid meddelar Sky Sports att matchen är uppskjuten. Varken spelarna eller domarteamet är på plats på Old Trafford ännu. Spelarna är inlåsta på sina hotellrum. En ny avsparkstid är ännu inte fastställd, enligt Sky Sports som hänvisar till Premier League själva.

Manchester United är i dagsläget på andra plats i Premier League och om laget förlorar i kväll, så betyder det att Manchester City tar hem ligatiteln. Liverpool jagar i sin tur en Champions League-plats till nästa säsong.

