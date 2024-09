Kapten Morsy räddade poäng för Ipswich

Det var nykomlingsmöte på Saint Marys i Southampton under lördagseftermiddagen. Gästande Ipswich hade inlett säsongen med två poäng medan hemmalaget från sydkusten stod på noll efter fyra matcher.

Southampton fick en drömstart då ynglingen Tyler Dibling utnyttjade slarv i bortaförsvaret och skickade in sitt första mål i seniorkarriären. 18-åringen som fick starta för andra matchen i följd tackade för förtroendet på bästa vis.

Det såg länge ut som att Diblings mål skulle bli matchavgörande men djupt in på tilläggstid klev Ipswich lagkapten Sam Morsy fram. Egyptiern avlossade från straffområdeslinjen och skottet styrde via Southamptons Joe Aribo in i nät.

Annons

Southamptons tränare Russel Martin var allt annat än nöjd med det sena baklängesmålet.

- Jag är arg och frustrerad över att vi inte kunde reda ut matchen och vinna, jag är riktigt besviken, sade Martin till BBC efter matchen.

Ipswich poängräddare Morsey var desto gladare

- Vi gav oss aldrig och fick vad vi förtjänade, sade Morsy till BBC.

Southampton får vänta vidare på sin första seger men inkasserade sin första poäng för säsongen och klättrade en plats i tabellen till 18:e. Ipswich ligger positionen över med tre inspelade poäng, via tre kryss.