Kenneth, 61, hedrades på Anfield efter bortgången

Shrewsbury föll till slut mot Liverpool i omspelet av FA-cupens femte omgång. Svenske Kenneth Lövgren, som följt laget i 37 år, hade planerat att vara på plats men avled hastigt i förra veckan.

- Han var väldigt glad i söndags (när Shrewsbury hämtade upp 0-2 till 2-2 mot Liverpool), men sedan dog han i måndags, berättade sonen Erik Lövgren för Fotbollskanalen efter sin pappas bortgång.

Men trots sin frånvaro fick ändå Kenneth göra avtryck på Anfield.

I den 37:e minuten reste sig hela det 8000 personer starka bortaföljet och applåderade. En hyllning till svenskens 37:åriga supporterskap av laget som till vardags spelar i League One. Man kunde också se en svensk halsduk i bortaklacken.



Så här sa sonen Erik till Fotbollskanalen om familjens känslor inför den planerade hyllningen.

- Jag tror att han hade varit väldigt stolt. Han har levt mycket för den klubben, så det hade betytt väldigt mycket för honom. Han gillade också supporterkulturen i staden, då jag tror att han tröttnade lite på den kommersiella fotbollen. Han har alltid varit fotbollsintresserad och av den anledningen fastnade han väl för Shrewsbury och även staden. Han tyckte nog att det var en annan känsla i de mindre engelska ligorna än i Premier League som det är nu med mycket pengar. Så jag tror att han hade varit väldigt stolt. Jag tror att han kommer att sitta där uppe någonstans och le.

Kenneth would have loved this pic.twitter.com/w1YL1e5jUn