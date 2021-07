Kepa ber om ursäkt - två år senare: "Jag är ledsen"

Kepa Arrizabalaga tillhör just nu Chelsea, som han spelat för sedan 2018. Målvakten har haft problem att ta en startplats de senaste säsongerna, men fick mycket tid på plan under sina första år i Chelsea.

Under 2019 spelade också målvakten från start i ligacupfinalen mellan Chelsea och Manchester City - där han också var inblandad i en uppmärksammad situation, då Arrizabalaga vägrade bli utbytt trots att dåvarande Chelsea-tränaren Maurizio Sarri försökt få till just detta vid upprepade tillfällen.

I dag kallar Arrizabalaga det hela för "ett stort missförstånd", men målvakten är också ångerfull.

"Jag gjorde fel och jag är ledsen för alla som blev involverade; för Maurizio Sarri, som det verkade som jag undergrävde inför öppen ridå, för Willy (Caballero), en lagkamrat och stort proffs, och för alla lagkamrater och Chelseafans som fick stå ute med all uppmärksamhet under matchen och dagarna efter", skriver Arrizabalaga i The Players’ Tribune.