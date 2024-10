Kirkland öppnar upp om missbruk: "Det borde ha dödat mig"

Tidigare Liverpool-målvakten Chris Kirkland, 43, tillhörde den engelska storklubben mellan 2001 och 2006 och fick även göra en A-landskamp med England. Efter tiden i Liverpool tillhörde han flera engelska klubbar innan han lade av under 2016.

Nu öppnar Kirkland upp om en tuff tid i sitt liv. Ex-målvakten drabbades av många oturliga skador i Liverpool och hade även senare ryggproblem när han kom till Sheffield Wednesday sommaren 2012, vilket gjorde att han agerade på egen hand.

Kirkland kände smärta i ryggen och tog tramadol för att känna sig bättre. Det resulterade senare i att han inte bara tog tramadol (som tillhör gruppen opioider och är nära besläktad med morfin och heroin) för sin rygg, utan även för att lindra ångest.

- Tanken är att man ska ta max 400 milligram tramadol per dag, men jag tog 2500 milligram per dag. Jag tog med det ut på planen i min målvaktsväska. Det var inte för smärtan, utan för att jag var beroende. Det var det första jag tänkte på när jag vaknade och det sista jag tänkte på innan jag somnade, säger han till The Athletic.

- Jag beställde på internet. Ingen visste, inte ens Leeona (hans fru).

World Anti-Doping Agency (WADA) har numera tramadol på sin lista över förbjudna substanser, vilket innebär att en idrottare som testar positivt för substansen riskerar avstängning. På Kirklands tid var det inte så.

- Det finns på listan över förbjudet nu, men jag skulle inte bli förvånad om någon åker fast med det. Det är inte prestationshöjande. Det kommer inte att förvandla dig till Stålmannen eller få dig att rädda varje skott som kommer. Det är farligt. Det är det som är frågan. Jag höll på att svimma, hade hjärtklappning, hallucinationer och var väldigt sjuk. Det kan döda dig och det borde ha dödat mig. Det gjorde det nästan.

Kirkland valde senare att berätta om sitt missbruk och fick hjälp. I dag mår han bra.

När Kirkland kom till Liverpool under 2001 var han den dyraste målvakten i Storbritannien. Enligt The Athletic landade affären på sex miljoner pund, drygt 81 miljoner svenska kronor utifrån dagens valutakurs.