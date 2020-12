Klart: 22-åring miljardär ny ägare i engelska klassikerklubben

Stewart Donald, som har ägt 74 procent av klassikerklubben Sunderland, har under en tid varit ute efter att sälja sitt innehav i klubben. Nu har han hittat en köpare: den 22-årige fransmannen Kyril Louis-Dreyfus köper upp Donalds innehav och blir därmed ny ordförande för klubben runt nyår. Det meddelar klubben själv på sin hemsida.

I och med köpet blir Louis-Dreyfus den yngste ordföranden i engelsk proffsfotboll någonsin. Övertagandet går formellt igenom först när det engelska förbundet godkänt köpet, vilket väntas ske i januari.

Kyril är son till den tidigare Marseille-ägaren Robert Louis-Dreyfus. Enligt The Guardian uppskattas Kyril ha tillgång till en fond värd två miljarder pund, drygt 22 miljarder kronor.

Sunderland spelar just nu i League One, tredjedivisionen i engelsk fotboll. Där ligger man just nu elva i tabellen.