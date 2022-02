Klart: Arsenal värvar Turner från MLS

Arsenal har under senaste tiden rapporterats vara på jakt efter den amerikanske landslagsmålvakten Matt Turner, 27. Under fredagskvällen bekräftade New England Revolution att 27-åringen lämnar i sommar för flytt till London.

Turner har under senaste åren spelat med New England och gjort 104 matcher i MLS. Samtidigt har han även gjort 16 A-landskamper med USA och gjorde så sent som i vinter tre matcher med det amerikanska landslaget i VM-kvalet.

Från och med i sommar lär Turner bli reserv till Aaron Ramsdale i Arsenal. London-lagets nuvarande andremålvakt Bernd Leno har kontrakt till sommaren 2023, men lämnar möjligen klubben efter säsongen.

